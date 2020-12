Rootsis on hakanud meditsiinipersonal keset koroonakriisi töölt lahkuma

Alates koroonapandeemia algusest tänavu kevadel on ametist lahkunud kokku 3600 meditsiinitöötajat, mida on pea tuhande võrra rohkem kui tavapärasel aastal, selgus riikliku uudistekanali SVT Nyheter uuringust.

Tervisespetsialistide liit toob ühe näitena Stockholmi Danderydi haigla nakkusosakonna, mille umbes poolesajast õest 34 on alates selle aasta algusest andnud sisse lahkumisavalduse.

"Arvasime kevadel, et saame sellega peatselt ühele poole ja naaseme normaalsetesse oludesse. Nüüd on aga olukord teistsugune. Töötajad ei saa teise lainega enam hakkama," ütles meditsiiniõdesid esindava ametiühingu esindaja Josefine Lundqvist SVTle.

Tema sõnul tähendavad lahkumised tervishoiusüsteemile suurt kaotust, sest uutel töötajatel lihtsalt puudub samasugune kogemuste pagas, nagu nende endistel kolleegidel.

"Olukord on tõsine ja me vajame abi," tunnistas ka Stockholmi tervishoiuülem Björn Eriksson TT-le. "Umbes kolmandik Stockholmi tervishoiuteenustest osutatakse erasektoris. Mõistlik oleks, et ka nemad võtavad vastutuse."

Tema sõnul on intensiivravi osakondade täituvus Stockholmi regioonis jõudmas 100%-ni, mistõttu on nende üks viimaseid võimalusi pöörduda abipalvega eratervishoiuteenuse pakkujate poole.

Tervishoiuülem Eriksson kohtus reedel ka piirkonna suurimate haiglatega, veenmaks neid oma töötajaid koroonaosakondadega jagama.

Juba eile teatas Stockholmi Karolinska ülikooli haigla, et on otsustanud lõpetada kõik vähem pakilised operatsioonid lastel, et sealset personali saaks kasutada koroonapatsientide ravimiseks. Oma kolleege intensiivraviosakondades läheb abistama kokku 120 Astrid Lindgreni nimelise lastehaigla töötajat.