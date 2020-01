Rootsis Norrköpingis toimus tugev plahvatus elumajas

Päästjate sõnul puhkes sündmuskohal ka tulekahju, vahendab SVT Nyheter.

„Tuli on kustutatud. On vigastatud isikuid, kelle eest kiirabi ja päästeteenistus hoolt kannavad. See pidi olema tugev plahvatus, sest paljud aknad on purunenud,” ütles päästeteenistuse esindaja Peter Holm.

Päästeteenistuse teatel käib jutt kergematest vigastustest teadmata arvul isikutel. Politsei teatel kontrollisid kiirabitöötajad evakueerituid kohapeal ja ei ole andmeid, et kedagi oleks haiglasse viidud.

Päästeenistuse sõnul leidis juhtum aset kortermajas ja ühe trepikoja elanikud evakueeriti.

Plahvatus toimus ühes korteris või selle ukse juures teisel korrusel.

Kohale kutsuti Rootsi politsei pommirühm.