Rootsis Norrköpingis suri öösel tulistamise tagajärjel kaks meest

Teade tulistamise kohta saabus kell 1.20 ööl vastu tänast. Juhtum leidis aset ööklubi juures Slottsgatanil Norrköpingi kesklinnas. Politsei teatel leidis tulistamine aset väljas, vahendab SVT Nyheter.

Esialgu teatati, et kaks meest vanuses 45 ja 40 aastat said raskelt haavata. Kella kuue ajal hommikul teatas politsei, et mõlemad surid vigastustesse.

Hommikul otsustas politsei kuulutada toimunu erijuhtumiks, mis muu hulgas tähendab suuremaid ressursse. Kedagi ei ole vahistatud ja politsei ei taha täpsustada, kas on olemas kahtlusaluseid.