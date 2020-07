Rootsis moodustati komisjon, et uurida koroonakriisi ajal tegutsemist omavalitsustest valitsuseni

Löfven ütles, et komisjoni ülesanded on laialdased. See peab uurima koroonakriisi ajal tegutsemist ühiskonna kõigil tasemetel valitsusest omavalitsusteni. Komisjon kontrollib ka valitsuse ja parlamendi koostöö sujuvust, vahendab Yle Uutiset.

Eesmärk on uurida laialdaselt, kuidas Rootsi valitud mudel koroonapandeemiale reageerimiseks on õnnestunud.

Komisjoni esimees on jurist Mats Melin.

Melini juhtimisel uuritakse, kuidas on Rootsis kriisile reageeritud ja kuidas on õnnestunud viiruse leviku takistamine. Komisjon uurib ka seda, kuidas koroonaviirus Rootsi saabus ja kuidas see levima hakkas. Komisjoni töö esimene etapp peaks lõppema sügisel.

Rootsis on koroonaviiruse tõttu surnud ja sellega nakatunud märkimisväärselt rohkem inimesi kui teistes Põhjamaades. Viimasel ajal on Rootsi valitud tee kutsunud riigi sees esile ka kriitikat.

Kogu pandeemia ajal on Rootsis kinnitatud ligi 70 000 koroonaviirusega nakatumise juhtumit. Viiruse tagajärjel on Rootsis surnud 5333 inimest.

Komisjoni töö lõppeesmärk on parem valmisolek järgmiseks kriisiks.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!