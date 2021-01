Rootsis möödus uusaastaöö rahutult: rakette tulistati nii politsei- kui kiirabiautode pihta

Hoolimata võimude soovitusest hoida aastavahetusel distantsi ja vältida kontakte võõrastega, kogunes Göteborgis umbes 3000 inimest uue aasta vastuvõtmiseks Götaplatsenile, vahendab Expressen.

Politsei pressiesindaja Morten Gunneng ütles SVT-le, et tuhandete inimeste ühte kohta kogunemine tuli neile külma dušina - ent neil ei olnud ka võimalik sekkuda, sest tegemist oli spontaanse rahvahulgaga. "Väljas oli palju inimesi. Oluliselt rohkem, kui ootasime," märkis Gunneng TT-le.

Tuhanded inimesed tulid südaööl kokku ka pealinna Stockholmi Södermalmi saarel.

"Tänavatele olid kogunenud tuhanded inimesed. See oli täielik kaos," tõdes kohaliku islamikogukonna esindaja Orhan Karan Expressenile. "Politsei oli kohal ja peatas sissetuleva liikluse."

Ta märkis ka, et kiirabil oli raskusi rahvahulgast läbipääsemisega.

Võimude teatel rünnati Stockholmis öösel politseinikke ja parameedikuid rakettidega. Viimased jäid tule alla pärast seda, kui palusid inimestel rõdudelt mitte ilutulestikku lasta.

Stockholmi politsei valvekorrapidaja Jens Mårtensson ütles SVTle, et tumedates riietes ja näomaskidega noorte jõuk põgenes kõnealuselt sündmuspaigalt ja läks laiali.

"Ükski inimene ei saanud vigastada," märkis ta. "Ilutulestiku nõuete rikkumisi oli oluliselt rohkem kui tavaliselt. Võib-olla sellepärast, et kõrtsid on suletud. Juhtumeid on olnud nii linnas sees kui sellest väljapool, ent üldjuhul äärelinnades."

"Tulistati üksteise, autode ja politseisõidukite pihta. Mõnel juhul võeti inimesed kinni, kuid suurem osa neist ei ole kurjategijad," rääkis Mårtensson.

Avestas sai korrakaitsja vigastada, kui rakett tulistati vastu politseisõidukit, mille lähedal ta viibis. Västra Götalandis sai politsei öösel 144 teadet raketitabamuste kohta, sh rõdude ja inimeste pihta. Örebros tulistati öösel kella 3 paiku rakettidega kiirabiautot, Karlskogas aga taas politseisõidukit.

Malmös tulistati rakette nii hoonete kui ka elanike pihta.

"Oleme ilutulestiku teemal väga palju vestelnud. Rakette lastakse inimeste ja hoonete pihta. Meile helistatakse kogu piirkonnast, isegi väiksematest linnadest," ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Evelina Olsson TT-le.