Rootsis mõisteti vangi vanemad, kes uskusid, et laps elab vaid õhust ja armastusest

Vanematele määrati kolmekuuline vangistus raske kehavigastuse tekitamise eest. Lisaks sellele peavad nad maksma oma tütrele 5500 eurot kahjuhüvitist, teatas Rootsi televisioon SVT, vahendab Yle Uutiset.

Arsti hinnangul oli lapse ellujäämise juures küsimus tundides. Tüdruk kaalus vaid 6,3 kilogrammi, kui ta haiglasse toodi.

Vanemad on kogu aeg eitanud oma süüd lapse alatoitumuses ja on öelnud, et tema halb seisund tulenes kõhuhaigusest. Kohtu hinnangul on täiesti üheselt selge, et laps kannatas alatoitumuse all.

Vanemad andsid tüdrukule peamiselt rinnapiima, millele lisasid riisi, kartulit, puuvilju ja taimi. Ema on ülekuulamistel öelnud, et inimene võib elada paljast õhust.

Ajalehe Aftonbladet teatel on isa ülekuulamistel öelnud, et laps ei vajanud lisavitamiine, sest ta sai päikest, naeru ja kallistusi. Lapsega ei ole käidud ka nõuandlas, vaid isa hoolitses tema tervise eest raamatute abil.

Perel ei ole püsivat elupaika. Ema sõnul hoolitses pere vajaduste eest universum.

Laps oli haiglas kolm nädalat ja anti seejärel asendusperre. Haiglas hakkas tema kehakaal kohe kiiresti kasvama. Veel pole selge, kas alatoitumus tekitas talle püsivaid kahjustusi.