Rootsis Malmö haiglas kahtlustatakse ebolajuhtumit

Eile Malmö nakkushaiguste kliinikusse saabunud patsiendil oli palavik. Täpsemalt ei taheta sümptomeid paljastada.

Kohe hakati kahtlustama ebolat.

Aftonbladeti küsimusele, mis viitas sellele, et tegemist võib olla ebolaga, vastas Skåne ülikoolihaigla nakkuskliiniku esindaja Maria Josephson järgmiselt: „Need on patsiendi sümptomid ja see, kuhu patsient on reisinud. Piirkonnas, mida patsient on külastanud, on kinnitatud ebolajuhtumeid.”

Nüüd oodatakse vastuseid võetud proovidele. Patsient on isoleeritud.

Rootsis on ka varem kahtlustatud ebolajuhtumeid, aga ükski pole kinnitust leidnud.