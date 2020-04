Rootsis kritiseerisid 22 professorit ja teadlast riigi koroonapoliitikat ja nõudsid tegutsemist

Allakirjutanute hulgas on epidemioloogia, viroloogia ja rahvatervise professoreid, teadlasi ja arste, vahendab Uusi Suomi.

„Rootsis erinevalt meie naaberriikidest kasvab surnute arv Itaalia tipparvude suunas,“ öeldakse artiklis.

Viidatakse ka lihavõtete ajal Dagens Nyheteris avaldatud intervjuule Soome presidendi Sauli Niinistöga, milles viimane ütles, et nagu Rootsis alustati ka Soomes kodanikele kõigepealt soovituste jagamisega.

„Aga kodanikel ei saa soovitada jätta välja minemata, kui restoranid võivad endiselt lahti olla,“ märkis Niinistö. Rootsi teadlased kasutasid nüüd seda avaldust Rootsi ja Soome suremuse võrdlemiseks.

„Rootsis sureb praegu seega kümme korda rohkem inimesi koroonaviirusesse kui meie naaberriigis Soomes. Soomes on kõik kohvikud ja restoranid suletud. Soomes on kõik koolid suletud (erandeid on algkoolides ja lasteaedades erivajaduste korral). Soomes on keelatud üle kümne inimese kogunemised,“ kirjutavad teadlased.

Kirjutises kritiseeritakse ka Rootsi Rahvaterviseameti (Folkhälsomyndigheten) juhitud koroonapoliitikat pandeemia ohtlikkuse pisendamise eest. Teadlaste sõnul on amet vähemalt neljal korral leidnud, et epideemia on aeglustunud või aeglustub.

„Seda ei ole see teinud. Kõigil Itaalia Alpidest koju naasnutel soovitati jätkata tavapärast elu, kui neil ei olnud sümptomeid, kuigi teati, et epideemia oli Põhja-Itaaliat rängalt tabanud. Ikka keeldutakse nõustumast, et haiguse levimine sümptomiteta inimestelt on oluliselt mõjutanud eakate suremust. Ja ikka ei taheta soovitusi muuta, kuigi Rootsi kõver on teistest naaberriikidest radikaalselt lahku arenenud,“ öeldakse artiklis. „Kui Rootsi nakatumiste tõrjumistöös oleks korralikult välja mõeldud hästi toimiv strateegia Covid-19 jaoks, oleks suremus vaevalt olnud Rootsis nüüd sama suur kui Itaalias ja kümme korda suurem kui Soomes.“

Kirjutise lõpus tsiteeritakse veel kord Niinistöt, kes ütles, et oli aktiivne ja hoiatas koroonaviiruse eest.

„Mida inimesed oleksid mõelnud, kui ma oleksin kogu aeg ainult vait olnud. Ma olen ju ikkagi president,“ ütles Niinistö.