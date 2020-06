Rootsis kasvas COVID-19 juhtude arv viimase ööpäevaga üle tuhande võrra

Viimase 24 tunni jooksul jõudis haigusjuhtumite koguarv sellega 48 300-ni. Tänase päeva jooksul on see arv suurenenud juba sadade võrra, ent täielik statistika avaldatakse õhtul.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Rootsis jätnud 4814 inimest, neist 78 viimase ööpäeva jooksul, teatas Rootsi terviseamet neljapäeval.

Taoline suur kasv haigusjuhtumite arvus "on otsene tulemus piirkonnas suurenenud testimisele ja kergete sümptomitega juhtumite avastamisele," ütles ameti mikrobioloogia juht Karin Tegmark-Wisell. "Tõus on seni olnud aeglane, kuid nüüd tundub, et suurenenud testimise mõju hakkab avalduma."

Opositsiooni kasvava kriitika all olnud valitsus otsustas eelmisel nädalal eraldada veel 5,9 miljardit Rootsi krooni, et suurnedada testimist ja laiendada kontaktide jälgimist kogu riigis.

Haiguse põhjustatud surmajuhtumite arv Rootsis on nädala arvestuses järk-järgult langenud aprilli keskpaiga tipptasemelt - umbes sajalt päevas, juuni alguseks keskmiselt 37-ni päevas, märkis Tegmark-Wisell.

Soome, Läti ja Leedu

Soomes kasvas nakatunute arv ööpäevaga üheksa võrra 7073-ni.

Ööpäeva jooksul ei jätnud Soomes koroonaviiruse tõttu elu ühtki inimest ning surmajuhtumite koguarv jäi 325-le, teatas Soome terviseamet täna hommikul.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 20 inimest, neist kolm on intensiivravil.

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 1298 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kaks osutusid positiivseks, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 1096 inimesel, kellest 27 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis tänase seisuga 10 COVID-19 patsienti, kellest kolm on intensiivravil.

Leedus kasvas nakatunute arv ööpäevaga nelja võrra 1756-ni. Oma elu on seal jätnud 74 inimest.