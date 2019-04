Rootsis evakueeritakse inimesi metsatulekahju eest

„Me oleme valmis evakueerimiseks ja see algab nüüd hommikul. Me usume, et piirkonnas on peamiselt suvilad, nii et me ei tea täpselt, kui paljudest inimestest jutt käib,” ütles Östra Götalandi lääni päästeteenistuse kommunikatsioonijuht Sylvia Rydström SVT Nyheterile.

„Mis puutub tulekahjusse, on olukord muutumatu. Öösel on olnud veidi rahulikum, aga me ootame tuule tugevnemist päeva jooksul,” lisas Rydström.

Kohaliku aja järgi eile kella 23 ajal teatas päästeteenistus, et tulekahju ei ole kontrolli all. Õhtul toodi kustutustöödele viis helikopterit.

Abiks on ka kaitsevägi koos kolme roomiksõidukiga Kvarnist. Kodukaitse aitab umbes 50 inimese, mootorrataste ja roomiksõidukitega.