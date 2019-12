Rootsis esitati ühele mehele kahtlustus Estonia hauarahu rikkumises

Soome võimud jälgisid 23.-25. septembril Saksa sukeldumislaeva Fritz Reuter tegevust Estonia uppumiskohas. Vette lasti üks objekt.

See on Rootsi, Soome ja Eesti 1995. aastal sõlmitud eraldi hauarahukokkuleppe järgi aga ebaseaduslik. Kokkuleppega on ühinenud kõik Läänemere riigid peale Saksamaa.

Laeva pardal oli kaks rootslast, kellest vähemalt üks on pärit Göteborgi piirkonnast. Prokurör Helene Gestrin ei tahtnud öelda, mille tegemises isikut täpselt kahtlustatakse.

„Ta on osaline kahtlusalune koos teistega või kokkuleppel teistega hauarahu rikkumises, tegeledes veealuse tegevusega,” ütles Gestrin.

Kahtlustatav mees kutsuti eile ülekuulamisele. Millest juttu oli, ei saa Gestrin veel avaldada.

Sellise asja eest ei ole Rootsis kunagi varem kedagi kohtu alla antud, aga karistuseks võib olla trahv või vangistus kuni kaheks aastaks.

Mehe advokaat Hans Gaestadius ütles, et üks komplikatsioonidest võib olla see, et sukeldumislaev Fritz Reuter on Saksa lipu all.

„Siin tuleb õiguslik küsimus, millistel seadustel on suveräänsus,” ütles Gaestadius.

Kahtlustatav Rootsi kodanik eitab millegi kriminaalse tegemist. Gaestadiuse sõnul ei ole tema klient tegelenud mingisuguse rüüstamise ega millega taolisega.

Gaestadius ütles, et rahvusvaheline telekanal näitab kevadel suuremat sarja Estonia kohta ja tema klient on selle sarjaga seotud.