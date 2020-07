Rootsi võimud hoiavad Läänemeres seilaval Venemaa allveelaeval silma peal

Teade Öresundi silla juures laupäeva õhtul nähtud teadmata päritolu allveelaevast jõudis avalikkuseni Rootsi meedia kaudu. Olukorda kommenteerinud Rootsi merevalvekeskus teatas algul, et neil ei ole mingit teavet allveelaeva Läänemerre sisenemise kohta, ent veidi enam kui tund hiljem kinnitasid Rootsi relvajõud, et nähtud allveelaev kuulub Venemaa mereväe koosseisu.

"Muidugi me teame sellest, aga meil on kõik lihtsalt täieliku kontrolli all. Me ei kommenteeri juhtunut kui sellist, sest see pole tegelikult vahejuhtum, vaid lihtsalt transport," ütles relvajõudude esindaja Nemo Stjernström Expressenile.

Rootsi veeteede amet teatas omalt poolt, et nad on olnud ühenduses selle saatelaevaga.

"Allveelaev liikus koos saatelaevaga läbi Öresundi väina. See, mida me Rootsi veeteede ametis teeme, on kogu seal toimuva liikluse jälgimine meresõiduohutuse seisukohast. Nii et jälgime ja suhtleme saatelaevaga," ütles ameti pressiesindaja Fredrik Nordanslätt.

Mõni päev tagasi teatas Briti meedia, et Vene mereväe laev oli liikunud mööda riigi rannikut, mistõttu Briti kuningliku mereväe sõjalaevad suundusid seda jälgima. Alust nähti ka Prantsuse Bretagne'i rannikul.

Väidetavalt ületas allveelaev La Manche'i väina, sõitis läbi Doveri väina ja sealt edasi Põhjamere poole. On ebaselge, kas tegemist on sama kõnealuse allveelaevaga.