Rootsi valmistub tõrjuma Venemaa mererünnakut. Väed viidi Gotlandile

Esmaspäeva õhtul teatas Rootsi armee, et Gotlandi ümbruses on alustatud eriooperatsiooni, kirjutab Aftonbladet. Järgmisel päeval läkitati Gotlandile sõdurid, lahingumasinad ja relvasüsteemid.

Rootsi relvajõud teatasid pressiteenistuse vahendusel, et mereseiret on tugevdatud, olukorda hinnatakse nii vee pealt kui ka õhust.

Järsu reaktsiooni põhjuseks võib pidada Vene sõjaväeõppustega teravnenud olukorda Rootsi lähipiirkonnas.

"Läänemerel toimub ulatuslik sõjaline tegevus nii Venemaalt kui ka läänest viisil, mida mõnes mõttes pole kogetud alates külma sõja päevist," ütles Rootsi kaitseväe operatiivjuht, viitseadmiral Jan Thörnqvist.

Venemaa õppus, millele Thörnqvist viitas, kandis nime "Ookeanikilp" (Океанский щит - toim) ja Venemaa kaitseministeeriumi pressiteate kohaselt on tegemist kaitseharjutusega.

Kuid õppust uurinud mereanalüütikute sõnul nägi tänavune õppus rohkem välja rünnakuharjutuse moodi.

"See põhines pigem ründaval stsenaariumil kui kaitsel, võrreldes 2019. aastaga," kirjutas Belgia mereanalüütik Frederik Van Lokeren oma analüüsis.

Van Lokeren tõi oma analüüsis võimaliku rünnaku sihtmärgina välja just Rootsi.

Rootsi kaitseanalüütik Jörgen Elfving, kes on varem töötanud sõjaväeluureteenistuses, usub samuti, et venelaste Ookeanikilbi-õppuse tänavuse stsenaariumi hulka võis kuuluda ka rünnak Rootsi vastu.

„Ei saa välistada. Kui Baltikumis peaks tekkima kriis, on meie territoorium NATO-le esmatähtis jõudude Baltikumi paigutamise tarbeks. Meil on NATO-ga asukohamaa leping ja lisaks on Venemaal mitteametlik kuvand, et oleme NATO salajane liige,” selgitas ta.

Jörgen Elfving meenutas ka varasemaid Venemaa rünnakuharjutusi, kus sihtmärk on olnud Rootsi.

Pärast Ookeanikilpi viis Vene merevägi Läänemere lõunaosast Peterburi kolme suurt Ropucha-klassi dessantlaeva. Peterburis osalevad need praegu ühel teisel õppusel 6000 sõduri ja 1500 sõidukiga.