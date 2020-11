Rootsi valitsus tegi terviseameti koroonaeksperimendile lõpu ja täna algavad piirangud

Viimasel nädalal on Rootsis toimunud ajaloolisi asju. Täna hakkab kehtima enam kui kaheksa inimese kogunemiskeeld, mis puudutab avalikke kogunemisi. Peaminister Stefan Löfven teatas sellest eelmisel nädalal. Pühapäeval pöördus Löfven televisioonis rahva poole ja rõhutas olukorra tõsidust.

Nakkuse levik tuleb kontrolli alla saada, muidu ületatakse haiglate vastuvõtuvõime.

Olukorra tõsidus ilmnes ka Rootsi meedia viimaste päevade pealkirjades:

„Rootsi saab suures koroonauuringus halvima hinde” (SVT, pühapäev).

„Haigus levib kiiresti Stockholmi vanadekodudes” (Dagens Nyheter, reede).

„Stockholm sulgeb omavalitsuse ujulad ja spordisaalid” (Svenska Dagbladet, reede).

„Sel aastal ei tule tavalisi jõule” (SVT, reede).

„Stockholmi lääni kõik haiglad lähevad valmisolekurežiimi” (Dagens Nyheter, neljapäev).

„Skansen suleb uksed esimest korda 129 aasta jooksul (Dagens Nyheter, neljapäev).

„Lõbustuspark Gröna Lund teatab pankrotiohust” (Dagens Nyheter, neljapäev).

Reedel oli nakatumisi rekordarv – 7240. Nädalavahetuse arvud teatatakse täna. Haiglakohad täituvad, surmajuhtumid lisanduvad. Reedel teatati 66 uuest surmajuhtumist. Halvimatel päevadel on surmi olnud üle saja päevas. Intensiivravil oli reedel 180 koroonapatsienti. Kevadel oli kõige hullemal hetkel intensiivravil üle 500 inimese.

Kogu pandeemia jooksul on Rootsi strateegia määranud Rahvaterviseamet (Folkhälsomyndigheten), mille nägu on olnud riigiepidemioloog Anders Tegnell. Poliitikud on end kõrvale hoidnud.

„Meie hoiame taktikeppi,” ütles Tegnelli ülemus, Rahvaterviseameti peadirektor Johan Carlson märtsis Dagens Nyheterile.

Nüüd novembris võib öelda, et taktikepi on haaranud poliitikud. Valitsus on viimastel nädalatel teinud otsuseid uute karmide piirangute kohta.

„Rootsi koroonaeksperimendi lõpp”, kirjutas Svenska Dagbladet eelmisel nädalal.

Ajalooline kogunemispiirang oli täielikult valitsuse, mitte Rahvaterviseameti otsus. Tegnell ei suutnud Rootsi Raadio intervjuus öelda, miks on piiriks just kaheksa inimest.

"Kogunemispiirangut puudutav otsus on valitsuse oma," nentis Tegnell.