Rootsi valitsus sai parlamendilt volitused sulgeda soovi korral toidukohad, kaubanduskeskused ja muud avalikud kohad

Uue seaduse järgi võib peaminister Stefan Löfveni juhitav valitsus näiteks sulgeda kaubanduskeskusi, baare, restorane, ööklubisid ja kohvikuid. Lisaks sellele võidakse koroonaviiruse levimise ohjeldamiseks sulgeda ka spordisaale ja muid spordiga tegelemise kohti ning raamatukogusid ja muuseume. Seadus tekitab võimaluse ka lennu- ja raudteejaamade sulgemiseks ja transpordipiiranguteks ning muudeks sama iseloomuga piiranguteks, näiteks avalike kogunemiste keelamiseks, vahendab Yle Uutiset.

„On tähtis, et valitsusel on kasutada rohkem tööriistu võitluses koroonaviiruse vastu, kui need on vajalikud,” ütles sotsiaaldemokraat Kristina Nilsson parlamendi istungil.

Kui parlament siiski leiab, et valitsuse otsused on ebavajalikud, on võimalik need hääletusega tühistada.

Uus seadus jõustub laupäeval, 18. aprillil ja kehtib juuli lõpuni.

Rootsis on praegu keelatud enam kui 50 inimese kogunemised ja hooldekodude külastused.

Rootsi valitsus otsustas eile pikendada kuu võrra reisipiiranguid. Märtsis otsustati, et koroonaviiruse leviku takistamiseks on keelatud igasugune mittehädavajalik reisimine Rootsi peamiselt väljastpoolt Euroopa Liitu. Rootsi politsei teatel on keelu kehtimise vältel peatatud umbes 60 inimest.

„On veel liiga vara piiranguid ja juhiseid lõdvendada,” ütles peaminister Löfven.

Löfveni sõnul võivad meetmed koroonaviiruse peatamiseks jätkuda veel kuid.

„Pidage meeles, et küsimus ei ole ainult teie eneste, vaid kõigi heaolus. Me mäletame kogu ülejäänud elu 2020. aasta kevadet kui aega, kui jagasime koormat ja tegime ohverdusi üksteise heaks,” ütles Löfven Rootsi televisiooni SVT vahendusel.

Rootsis on koroonaviiruse tõttu surnud üle 1300 inimese. Riigis on olnud märgatavalt lõdvem piirangute poliitika võrreldes näiteks teiste Põhjamaadega.

