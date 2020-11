Rootsi tunnistas karjaimmuunsuse müüdiks. Viirus tapab praegu kaks korda rohkem inimesi kui naaberriikides kokku

Kui uute nakatunute arv juunis-juulis selgelt langema hakkas, usuti Rootsis, et kuningriik on viimaks jõudmas sihile. Sügisene nakkuslaine tegi aga selgeks, et need ootused olid aluseta. Novembri jooksul on Rootsis koroonaviiruse tõttu surnud 421 inimest ehk üle kahe korra rohkem kui Soomes (17), Norras (34) ja Taanis (76) kokku. Statistikaameti teatel tuli tänavu paari kuu võrra langetada riigi keskmist eeldatavat eluiga - number, mlllel mis jõukas heaoluriigis on aasta-aastalt kombeks tõusta.