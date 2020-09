Rootsi tühistab koroonaviirusega nakatumiste vähenemise tõttu hooldekodude külastuskeelu

Rootsi sotsiaal- ja tervishoiuminister Lena Hallengren teatas sellest täna pressikonverentsil, vahendab Helsingin Sanomat.

„Mul on hea meel, et saan teatada külastuskeelu lõppemisest. Aga me elame koos endiselt jätkuva pandeemiaga. Keelu tühistamine on risk. Tahan, et kõik võtaksid nüüd vastutuse,” ütles Hallengren Rootsi Televisiooni (SVT) vahendusel.

Rootsis on surnud üle 5800 Covid-19-sse haigestunud inimese, kellest üle 5100 on olnud üle 70-aastased, selgub Rootsi Rahvaterviseameti andmetest. Hooldekoduses elanud inimeste osakaal surnutest on umbes 50%. Surmade põhjuseid küll veel täpsustatakse.

Rootsi võimud on tunnistanud, et on ebaõnnestunud eakate viiruse eest kaitsmisel. Valitsus kehtestas hooldekodusid puudutanud üleriikliku külastuskeelu aprilli alguses.

Sotsiaalameti juhi Olivia Wigzelli sõnul on otsuse taga uute nakatumiste arvu kahanemine ja see, et hooldekodud on nüüd paremini valmis nakatumisi ära hoidma. Wigzell rõhutas siiski hooldekodude külastajate oma vastutust.

Rahvaterviseameti juhi Johan Carlsoni sõnul teatakse nüüd rohkem nii haigusest kui ka viiruse levimisest. Ka Carlson avaldas siiski lootust, et keelu tühistamise järel külastataks hooldekodusid vastutustundlikult.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!