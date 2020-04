Rootsi tudengilinn Lund võitleb volbripidustuste vastu: pargimuru kaetakse kanasõnnikuga

Linnavalitsus otsustas võtta kasutusele karmid meetmed volbri tähistajate vastu. Linnaparki laotatakse tonn kanasõnnikut, teatas Rootsi televisioon SVT, vahendab Yle Uutiset.

Linnavalitsuse esimees Philip Sandberg põhjendas meedet Facebookis nii: „Ei ole meeldiv kogemus istuda volbri ajal pargis, mis lehkab sõnniku järele [...]. Seevastu on kanasitt hea murule, sest sisaldab palju fosforit ja lämmastikku. Linnapark muutub suveperioodi alates väga uhkeks.”

Linn teatas, et pargis toimub volbri ajal ka muid korrastustöid. Lisaks väetamisele parki kastetakse, muru niidetakse, kitkutakse umbrohtu ja värvitakse pargipinke.

Park suletakse tõketega ja politsei valvab droonidega.

Rootsi teises suures ülikoolilinnas Uppsalas püütakse samuti volbripidustusi piirata. Sinna koguneb tavaliselt 150 000 pidutsejat, teatab SVT.

„Kärestikul ei sõideta. Šampanjajooksu ei korraldata. Mina ei tule kell kolm rõdule üliõpilasteklit lehvitama,” teatas Uppsala ülikooli rektor Eva Åkesson.

Stockholmis jääb ära traditsiooniline Skanseni volbriüritus.

Volbripidustuste vastu on sõna võetud ka riigijuhtide tasemel. Peaminister Stefan Löfven palus rootslastel koroonaviiruse leviku vastaseid juhiseid järgida.

„Ärge reisige. Ärge minge pidudele või suurtele perekondlikele lõunatele. Ärge tungelge terrassidel,” ütles Löfven.

Rootsis on viimasel ajal palju räägitud, kuidas soe kevadilm on meelitanud inimesi randadesse, parkidesse ja välikohvikutesse. Stockholmi restoranides on tehtud erakorralisi kontrolle ning neid on reeglite rikkumise pärast suletud ja tehtud on hoiatusi.

„Restoranipidajana pead sa teadma, et sinu ettevõte võidakse kontrolli järel sulgeda, kui reegleid ei järgita. See on juba mõnede restoranidega juhtunud ja see võib juhtuda paljudega. Ära arva, et reeglid puudutavad ainult suurlinnu, need puudutavad kõiki,” ütles Löfven.