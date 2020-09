Rootsi tollane kaitseminister: Estonia Rootsi allveelaevaga kokkupõrke varjamine oleks nõudnud tohutut kinnimätsimisoperatsiooni

Lauri Laugen toimetaja RUS

Anders Björck Foto: Kaader videost

Eesti endine peaprokurör ja Eesti valitsuse Estonia katastroofi uurimiskomisjoni esimees Margus Kurm väidab, et laev põrkas ilmselt kokku Rootsi allveelaevaga. Rootsi tollane kaitseminister Anders Björck ütles eile õhtul Rootsi Televisioonile (SVT), et see ei ole usutav.