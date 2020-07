Rootsi terviseameti teatel sureb riigis koroonaviiruse tõttu tõenäoliselt veel 3000 inimest

Halvima stsenaariumi järgi, kus Covid-19 järgiks traditsioonilist pandeemia trajektoori, sureks veel üle 5800 inimese, vahendab AFP.

Seega praegune surmade arv 5646 enam kui kahekordistuks. Kinnitatud nakatumisjuhtumeid on Rootsis seni 78 166.

Tõenäolisem stsenaarium on Rahvaterviseameti sõnul aga uute juhtumite kolded üle riigi, mis kiiresti taanduvad.

See on stsenaarium, mida on nüüd nähtud maailma erinevates osades ja Covid-19 näib seda tekitavat rohkem kui enamik muid haigusi, teatas Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell.

Raportis öeldakse, et see on võimalik stsenaarium, kus nakatumine suureneb kiiresti, sest inimesed näiteks käivad omavahel sagedamini läbi, aga väheneb siis, kui inimesed saavad haiguspuhangust teadlikuks ja järgivad distantsi hoidmise soovitusi.

Sellise stsenaariumi korral lisanduks Rootsis veel umbes 3200 surmajuhtumit.

Vaatamata süngetele ennustustele teatas Rootsi Rahvaterviseamet, et on positiivseid märke epideemia aeglustumise kohta.

„Rootsis jätkub positiivne trend juhtumite küllaltki kiire vähenemisega,” ütles Tegnell, märkides, et eriti tõsised juhtumid, mis vajavad intensiivravi, on kahanenud käputäiele päevas.

Kõige leebema stsenaariumi puhul, kui viirus järgiks praegust trendi, oleks oodata vaid üle 200 uue surmajuhtumi.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!