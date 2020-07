Rootsi terviseamet soovitab töötada kodus aasta lõpuni ja vältida ühistransporti

Rootsi Rahvaterviseamet teatas, et kodus töötamise soovitus kehtib praegu kuni 2020. aasta 31. detsembrini. Need, kellel võimalik, peaksid kuni selle ajani vältima ka ühistranspordi kasutamist, vahendab ajaleht Expressen.

Selline sõnum edastati eile Rootsi sotsiaalministri Lena Hallengreni ja riigiepidemioloogi Anders Tegnelli erakorralisel pressikonverentsil.

„Kas me naaseme kunagi sellise ühiskonna juurde, nagu see nägi välja enne Covid-19? Saame näha,” ütles Tegnell.

Hallengren ütles, et kõverad näitavad õiges suunas, aga on vaja jätkuvaid jõupingutusi, et positiivne areng jätkuks.

„Mis puutub ühistransporti, siis me oleme rõhutanud nakkuse levimise vältimise tähtsust. See küsimus tõstatub sügisel. Me avame koolid ja siis tuleb ilmselt rohkem sõite kui kevadel. Nii et on tähtis mõelda, kuidas reisitakse,” ütles Tegnell.

