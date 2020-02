Rootsi teatas esimesest Hiina koroonaviirusesse nakatunust

Agentuuri teatel jõudis gripilaadsete sümptomitega 20-aastane naine hiljuti Kesk-Rootsis Jönköpingis asuvasse Ryhovi maakonnahaiglasse, kus talle tehti koroonaviiruse test, mis osutus positiivseks, vahendab The Local.

Haigestunu saabus Rootsi juba 24. jaanuaril pärast viiruse epitsentri Wuhani piirkonna külastamist. Toona ei tuvastatud tal mingeid sümptomeid, teatas agentuur.

Aja möödudes tekkis naisel aga köha ja ta võttis ühendust arstidega. Haigestunut hoitakse hetkel nakkushaiguste kliinikus isolatsioonis ja tema seisund ei ole raske.

"Oluline on meeles pidada, et üksikjuhud ei tähenda, et nakkus Rootsis leviks," ütles rahvatervise agentuuri mikrobioloogia osakonna juht Karin Tegmark Wisell. Tema sõnul peetakse "teiste riikide kogemuste põhjal seda riski väga madalaks".

Väidetavalt ei ole naine pärast Rootsi naasmist teiste inimestega kokku puutunud, nii et viiruse leviku ohtu ei ole, ütles reede pärastlõunal pressikonverentsil Jönköpingi nakkushaiguste arst Malin Bengner.

Tervishoiuametnikud ütlesid, et naine järgis sümptomite ilmnemisel soovituslikke juhiseid, kutsudes arsti kohapeale olukorda hindama, selle asemel, et ise haiglasse minna.

"Ta on käitunud eeskujulikult," ütles Wisell.