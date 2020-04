Rootsi strateegia võib tähendada tuhandete koroonaviiruse ohvrite matmist

"Me peame olema ausad ja kirjeldama asju nii, nagu nad on," ütles Löfven, rääkides Rootsi valitud strateegiast viirusega võitlemisel usutluses ajalehele Dagens Nyheter.

Rootsi koroonaviiruse tõkestamise meetmed on olnud silmapaistvalt lõdvemad kui paljudes teistes riikides, sh Soomes ja Eestis. Seda hoolimata asjaolust, et epideemia on Rootsis levinud laiemalt kui Soome lahe mõlemal kaldal.

Kui Eesti isoleeris ülejäänud riigist Saaremaa, Hiiumaa ja veel mitu saart ning Soome lõikas ära oma pealinna ja seda ümbritseva Uusimaa maakonna, otsustas Rootsi hoida Stockholmi piirkonna avatuna.

Kui Eesti ja Soome koolid asusid kodusele e-õppele juba mitme nädala eest, siis Rootsis on põhikoolid endiselt lahti. Rootsi hoiab erinevalt Soomest lahti ka restorane, ehkki seal tuleb toimida rangete juhiste kohaselt. Lubatud on pakkuda ainult lauateenindust ning tuleb tagada ohutu distants ja esmaste kaitsevahendite kättesaadavus.

Rootsis on Covid-19 nõudnud 373 inimese elu, samal ajal kui Soomes on 25 ja Eestis 15 ohvrit.

Löfveni sõnul on Rootsis meetmete kehtestamisel võetud arvesse ka nende mõju majandusele ja tööhõivele. Just seetõttu on valitsus otsustanud kuulata ka sotsiaal- ja majandusteadlasi, mitte ainult tervishoiueksperte.

Löfveni sõnul ei tohiks riikide strateegiate erinevusi üle dramatiseerida.

"Kõik riigid mõtlevad nüüd, kuidas rakendada sotsiaalset distantseerumist ja kuidas tugevdada tervishoiusüsteemi. Me oleme lihtsalt sellele teisti lähenenud," ütles peaminister intervjuus Dagens Nyheterile.

Löfveni sõnul tuleb aga kogu aeg olla valmis olukorraks, kus strateegia on vaja üle vaadata. "Kui juhtub midagi, mida me ette ei näinud, peame olema valmis oma strateegiat muutma," märkis ta.

"Halvim on veel ees," tõdes Löfven. "Haigete, raskelt haigete ja surnute arv kasvab märkimisväärselt."

Tema sõnul tuleb valmis olla, et ohvrite arv Rootsis saab tõenäoliselt olema tuhandetes. Ta hoiatas, et kriis ei saa veel lähiajal läbi, vaid kestab kuid nii epideemia kui majanduse osas.

Tänaseks on Rootsis tuvastatud üle 6400 nakatunu, kellest vähemalt 520 vajavad intensiivravi.