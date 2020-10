Rootsi siseminister oleks valmis uuteks sukeldumisteks Estonia juurde, kui õnnetuste uurijad seda vajalikuks peavad

„Me peame kindlaks tegema mis augu tekitas, saama rohkem selgust, mida see tähendas õnnetuse kulu jaoks,” ütles Damberg.

Eesti tahab Estonia uut uurimist ja Rootsis tahavad opositsioonilised Rootsi Demokraadid, moderaadid ja kristlikud demokraadid hauarahu tühistamist uue vraki juurde sukeldumise võimaldamiseks.

Damberg ei ole uurimise lubamisele vastu, aga ta ütles, et tahab kõigepealt teada, kas Rootsi õnnetuste uurimise komisjon (SHK) peab uusi sukeldumisi vajalikuks.

„Ekspertametkonnad vajavad aega, et uurida, kuidas kõige paremini edasi minna. On tähtis vastustega mitte kiirustada. See sai selgeks kohe pärast katastroofi, kui poliitikud andsid varakult vastuseid, aga pidid pärast neist taganema,” ütles Damberg.

Kui Rootsi, Soome ja Eesti õnnetuste uurimise ametkonnad jõuavad järeldusele, et uued sukeldumised on vajalikud, on Rootsi Dambergi sõnul valmis Estonia vraki hauarahu tühistama. See võib nõuda nii Rootsi seaduse kui ka rahvusvahelise kokkuleppe muutmist.

„On tähtis teha koostööd lähedaste ja ohvritega ning Rootsi avariikomisjon seda ka teeb,” lausus Damberg.

Dambergilt küsiti, kas ta usub, et selles küsimuses tuleb mingi hetk, kui saabub selgus selle kohta, mis juhtus.

„On palju vandenõuteooriaid ja ma ei usu, et kõik grupid saavad vastuse kõigile oma mõtetele. See katastroof on endiselt lahtine haav,” ütles Damberg.