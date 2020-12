Rootsi riigiepidemioloog Tegnell: väikese koroonasuremusega Norra ja Soome on ebatavalised riigid

Rootsi paistab teiste Põhjamaade hulgas silma märkimisväärselt suurema suremusega. Viimase 30 päevaga on Covid-19-sse surnud ligi tuhat inimest. Naaberriikides on need numbrid aga väga väikesed, näiteks Soomes 49.

Tegnellilt päriti selle kohta aru eile Rootsi Televisiooni SVT uudistesaates „Aktuellt”.

„Me peame meeles pidama, et ebatavalised on siin Euroopa perspektiivist Norra ja Soome. Rootsis näeb see välja väga samamoodi nagu paljudes teistes Euroopa riikides. Aga miks meil see erinevus on, jah, seda me tegelikult ei tea. On loomulikult ilmseid erinevusi, nagu näiteks see, et mõned riigid on hõredamalt asustatud kui teised,” ütles Tegnell.

SVT küsis, milline vastutus on Rootsi rahvaterviseametil.

„Meil kõigil on vastutus. Kõik annavad oma parima, et sellel oleks ühiskonnas nii väikesed mõjud kui võimalik, täpselt nagu võideldakse kogu maailmas erinevate tingimustega, et sellega hakkama saada,” vastas Tegnell.

Tegnelli käest küsiti ka, milliseid meetmeid oleks Rootsi rahvaterviseamet ja valitsus võinud tarvitusele võtta, et suremus oleks lähemal naaberriikide omale.

„Seda on väga raske teada. On ju palju diskussioone selle üle, millistel meetmetel on mõju olnud. Võib ju võrrelda riikidega Euroopas, kus on väga palju suletud, aga ikkagi on väga suured arvud, ja kus on kasutusele võetud palju rangemad meetmed kui Norras ja Soomes. On ilmselt nii, et kõigil, kellel oli tõsine levik kevadel, on see ka nüüd sügisel,” ütles Tegnell.

„Ma usun, et me veedame palju aastaid uurides, mis need õiged meetmed olid. Samal ajal peame meeles pidama, et paljud need meetmed on läinud rahvatervise jaoks väga kalliks maksma,” lausus Tegnell.

