Rootsi riigiepidemioloog Tegnell tunnistas esimest korda koroonaviiruse asjus tehtud vigu

„Meil on olnud väga sügav ja intiimne Põhjamaade koostöö väga paljudes aspektides. Inimesed ei ole eriti rahul, et meie lähedased Põhjamaade naabrid sulgevad meie jaoks piirid, ja nad on mures, et meie strateegia näib olevat viinud kõige halvemat laadi tagajärgedeni,” ütles üks endine kõrgetasemeline Rootsi diplomaat.

Rootsi diplomaatiline isolatsioon Põhjamaades on viinud ka kriitilisema toonini Rootsi meedias.

Rootsis on Covid-19-sse surnud 4468 inimest, samas kui Taanis 580 ja Norras 237. Mõlema elanike arv on Rootsi omast poole väiksem. Kopenhaageni ja Oslo teatel oli aga nende otsuse taga rootslastele piire mitte avada suurem nakatumismäär Rootsis.

„On häiriv, et rootslasi peetakse Euroopa meie osas kuidagi ohtlikumaks kui teisi,” ütles Rootsi endine peaminister Carl Bildt, kes viitas erililisele pahameelele Lõuna-Rootsis Skånes, mida ühendab Taaniga Öresundi sild ja kus samas on nakatumismäär palju väiksem kui Stockholmis.

„Ma arvan, et nad tunnevad, et neid karistatakse kaugel põhjas pealinnas otsustatud poliitika eest,” lisas Bildt.

Taani peaminister Mette Frederiksen on öelnud, et Taani peab läbirääkimisi mõnede Rootsi osade, eeskätt Skåne avamiseks. Potentsiaalse avamise üle peab läbirääkimisi ka Oslo.

Skånest parlamenti valitud Wallmark ütles, et piirialade rootslased võtavad suletud piire isiklikult.

"On oht, et see tekitab tunde, et on vaja vastumeetmeid,” ütles Wallmark. „Inimesed ütlevad, eriti minu valimisringkonnas, et kui meie ei saa minna Kopenhaagenisse, siis miks võivad taanlased tulla Malmösse. Pikapeale on see väga halb meeleolu, mis on vastuolus süvenava koostöö ja usaldusega Põhjamaade regioonis.”