Rootsi riigiepidemioloog Tegnell: immuunne võib olla juba kuni 20% Stockholmi elanikest

Tegnell ütles, et on raske mõista, kuidas täiemõõduline karantiin oleks takistanud viiruse levimist hooldekodudesse.

Kuigi Rootsi ei ole karantiini kehtestanud, on ta keelanud ühe oma vähese piirangumeetmena hooldekodude külastamise, samas kui koolid, baarid, poed ja restoranid on endiselt avatud.

Tegnell ütles BBC Radio 4-le, et Rootsi võib teise lainega paremini hakkama saada kui teised riigid, sest sealseid lõtvu meetmeid saab pikemalt kehtimas hoida kui karmi karantiini mujal.

Rootsi nakatumisjuhtumite arv on kasvanud aeglasemalt kui Suurbritannias, aga seal on kaugelt rohkem nakatumisi ja surmi kui teistes Põhjamaades.

Küsimusele, kas karantiin oleks need surmad ära hoidnud, vastas Tegnell, et sellele küsimusele on praegu väga keeruline vastata.

„Vähemalt 50% meie surmajuhtumitest on eakate kodudes ja meil on raske mõista, kuidas karantiin oleks takistanud haiguse sinna sattumist,” ütles Tegnell. „Meil oli juba seadus, mis muutis külastajate eakate kodudesse tuleku ebaseaduslikuks. Nad vajavad pidevat hooldamist, nad vajavad paljusid inimesi, kes tulevad ja lähevad, et nende eest hoolitseda. Nii et meile on veidi ebaselge, kas karantiin oleks takistanud selle juhtumist või mitte. See on keeruline küsimus ja ma ei arva, et meil oleks vastust, ja ma pole kindel, et me kunagi täielikult selle vastuse saame.”

Tegnelli sõnul läbis Rootsi epideemia tipu nädal tagasi ja viirus on võinud olla juba kuni 20% Stockholmi elanikest.

„Me usume, et meil on immuunsustase, kui ma mäletan õigesti, kuskil 15-20% Stockholmi elanikkonnast,” ütles Tegnell. „Mitte täielik karjaimmuunsus, aga see mõjutab kindlasti reproduktsioonimäära ja aeglustab levikut.”

Tegnelli sõnul on immuunsustestid Rootsis näidanud, et inimestel tekivad antikehad, mis võitlevad viiruse vastu, kui see naaseb.

„Me teame selle haiguse immuunsuse kohta väga vähe, aga enamik eksperte Rootsis nõustub, et meil on kindlasti mingisugune immuunsus,” ütles Tegnell. „Paljudel inimestel, keda on seni testitud, on tekkinud antikehad ja tavaliselt annavad antikehad kaitse, nii et me loodame, et see muudab asja meile pika aja jooksul lihtsamaks.”