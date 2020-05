Rootsi ravimiamet: Euroopa Liit võib remdesiviri koroonaraviks lähipäevil heaks kiita

Antiviraalse remdesiviri arendas välja USA ettevõte Gilead Sciences ja see sai nädalavahetusel USA ravimiametilt (FDA) rohelise tule, kasutamaks seda raskemate koroonapatsientide raviks, vahendab uudistekanal Yle.

Rootsi ravimiameti nakkusosakonna juhataja Charlotta Bergqvist ütles kohalikule TV4-le, et remdesiviri kasutuselevõtu uuringud on eriti kõrge prioriteediga ning heakskiitev otsus võib tulla lähipäevade jooksul.

Tempo on kiire, kuid "otsuse tegemine tõenäoliselt siiski kauem aega", tõdes Bergqvist Rootsi raadiole, lisades, et uuringud on veel pooleli ning ei saa olla sugugi kindel, et remdesiviir Euroopa Liidus üldse heakskiidu saab. Ravimi kasutamisel on kaasnähud ja see võib kahjustada patsiendi maksa.

Varem suhteliselt edutult ebola, hepatiidi ja hingamisteede viiruslike nakkuste ravimisel kasutatud remdesiviri tohib FDA väljastatud loa kohaselt koroonahaiguse puhul kasutada vaid lühiajaliselt ja raskete haigusjuhtumite puhul.

Portaali BioSpace andmeil näitasid 1000 haiglapatsiendi peal tehtud riiklikud kliinilised uuringud, et nende ravimisel remdesiviriga lühenes paranemise aeg keskmiselt 15 päevalt nelja päeva võrra ehk 31 protsenti. Patsientide suremus vähenes 11 protsendilt 8 protsendile.

Juhul, kui Euroopa ravimiamet siiski annab remdesivirile loa, saab seda kasutama hakata ka Eestis.

Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar ütles laupäeval Delfile, et USAs Covid-19 raviks erakorralise kasutusloa saanud remdesivir pole mingi imeravim, aga teatud olukordades võib sellest abi olla.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!