Rootsi raport: Venemaa A2/AD võimekus on ülehinnatud

A2/AD on sõjaline mõiste võimekuse kohta hoida distantsilt ära vaenlase vägede paigutamine teatud geograafilisse piirkonda. Sensorite abil, mis võivad näha vaenlase sihtmärke suurelt distantsilt, ja rakette kasutades saab vaenlase üksustele vastupanu osutada ammu enne seda, kui need on kohale jõudnud. A2/AD süsteeme on võrreldud „teraskuplite” või „mullidega”, mis muudavad vastase jaoks võimatuks sihtmärkide ründamise või teatud piirkonda lisavägede saatmise.

Kui Venemaa annekteeris Krimmi ja ründas Ida-Ukrainat, muretseti läänes võimaliku rünnaku pärast Balti riikide vastu. Kardeti, et sellise stsenaariumi puhul on Venemaa võimeline Balti riigid „ära lõikama”, kasutades A2/AD ressursse. See muudaks NATO vägede jaoks võimatuks Balti riikide aitamise.

„Oma raportis tegime me kindlaks, et Venemaa A2/AD võimekus on vähem efektiivne, kui on väidetud nii Vene sõjaväe kui ka lääne ajakirjanduse poolt. Üks asi on see, et on palju keerulisem, kui paljud arvavad, tuvastada ja anda löök sihtmärgi pihta, mis on kümnete kilomeetrite kaugusel,” ütles FOI aseuurimisdirektor Robert Dalsjö, kes kirjutas raporti koos Michael Jonssoniga.