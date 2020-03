Rootsi Raadio: tšetšeeni blogijat püüti mõrvata Rootsis, mitte Poolas, nagu varem teatati

Norra TV2 teatas aga, et sündmuspaik oli Gävle, vahendab Yle Uutiset.

Reedel teatati, et mõrvakatse leidis aset Poolas. Septembris, kui Yle teda intervjueeris, ütles Abdurahmanov, et viibib Poolas.

„Minu klient ärkas selle peale, et keegi lõi teda raudesemega pähe. Talle tundmatu isik oli tunginud tema koju. Lühikese võitluse järel õnnestus tal olukorda pööre tuua ja ennast mõnevõrra kaitsta,” ütles blogija advokaat Jens Sjölund Rootsi Raadiole.

Varsti pärast rünnakut avaldas Abdurahmanov video, mis näitab väidetavalt olukorda kohe rünnaku järel.

Videos lamab väidetav ründaja vereloigus põrandal, aga on teadvusel. Kui Abdurahmanov küsib mehelt, kes ta on, vastab mees, et tuleb Moskvast. Ta ütleb, et ta saatis mees, kes on Tšetšeenias Groznõis. Väidetav ründaja väidab ka, et tema saatnute käes on tema ema.

Rootsi Raadio teatel on kahtlustatav ründaja 20-aastane Venemaa kodanik, kellel ei ole teadaolevalt Rootsiga varasemaid sidemeid. Mees on mõrvakatses kahtlustatuna vahi all.