Rootsi Raadio: koroonapatsientide intensiivravil viibimise aeg on kevadega võrreldes ligi poole lühem

„Kevadel jäid nad sinna pikaks ajaks, seekord tulevad nad meie juurde ja paranevad üsna kiiresti,” ütles Eskilstunas asuva Mälari haigla intensiivraviosakonna peaarst ja meditsiinijuht Karin Frisell Rootsi Raadiole (SR).

Üks põhjus, miks raviajad on lühenenud on Friselli arvates see, et osatakse paremini käsitleda antikoagulante ning paljud patsiendid on saanud enne intensiivraviosakonda sattumist suure doosi kortisooni.

„Nad ei muutu superpõletikuliseks, nagu oli kevadel. Isegi kui iga päev tuleb kaks patsienti, saadame me üks või kaks päevas minema ja see on lootustandev,” ütles Frisell.

Ka Magnus Gisslén, kes on Göteborgi Sahlgrenska ülikoolihaigla nakkuskliiniku professor ja ülemarst, ütleb, et on märgata patsientide seisundi kiiremat paranemist ja seda, et rohkem patsiente, kellel on suur hapnikuvajadus, saavad hakkama hapniku andmisega nina kaudu.

Gissléni sõnul on hingamisaparaat ise seotud suurema riskiga ja pikendab ravi, kuigi on elupäästev, kui seda tõesti vaja on.

Lisaks paremale ravimite manustamisele ja sellele, et on selgeks õpitud, kes hingamisaparaati vajavad, usub Gisslén, et veel üks tegur mis raviaega lühendab, on see, et rohkem patsiente otsib kiiremini abi.

„Me oleme märganud, et paljud patsiendid, kes otsivad arstiabi ja hospidaliseeritakse, tulevad nüüd veidi varem, enne kui jäävad väga haigeks. Ja paljudel juhtudel võib siis kiiremini paraneda ja kiiremini koju minna,” ütles Gisslén.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!