Rootsi prokurör: ilma hauarahuseadust muutmata ei tohi keegi Estonia vraki juurde sukelduda

Juunis esitas Gestrin kahele rootslasele süüdistuse „reisilaev Estonia vraki hauarahu kaitse seaduse rikkumises”. Mehed osalesid projektis, mis on nüüd tulemuseks andnud dokumentaalfilmi, milles näidatakse väidetavalt varem teadmata auku laeva küljes. Kohtuprotsess toimub Göteborgis järgmise aasta jaanuari lõpus, vahendab SVT Nyheter.

Rootsi peaminister Stefan Löfven ütles ajalehele Aftonbladet, et ei välista uusi sukeldumisi Estonia vraki juurde. Prokurör Gestrin ütles aga, et seadust muutmata seda teha ei saa.

„Selle seaduse järgi ei ole seaduslikku võimalust seal all tegutseda, kui tegemist ei ole vraki katmise või kaitsmisega või merekeskkonna reostumise ärahoidmisega,” ütles Gestrin kindlalt.

Õiguslik tekst on väga lühike ja selge ning põhineb Rootsi, Soome ja Eesti riikide kokkuleppel.

„Kogu veealune tegevus selles piirkonnas on keelatud, välja arvatud need kaks kindlat erandit,” rõhutas Gestrin.

Dokumentaalfilm tehti rahvusvahelistes vetes Saksa lipu all olnud laevalt ja Saksamaa ei ole seda seadust ratifitseerinud. Gestrin arvab aga, et seadus on erand tavareeglite suhtes, mis rahvusvahelistes vetes kehtivad, ja seetõttu saab seda ka seal rakendada.

„See on unikaalne seadusakt ja see on esimene kord, kui seda kohtus arutatakse. Saab näha, mida kohus ütleb, aga on hea põhjus uskuda, et see on juhtum, mida arutatakse kohtus rohkem kui üks kord,” ütles Gestrin.

Seega võib juhtum liikuda kogu tee kuni Rootsi ülemkohtuni välja ja muutuda pretsedendiks. Rootsi peaminister peaks kaaluma, kuidas seadust kiiresti muuta, et uut informatsiooni saaks täielikult uurida.