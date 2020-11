Rootsi prokuratuur võttis vastu taotluse parvlaeva Estonia juhtumi ülevaatamiseks

Uues dokumentaalfilmis, mida näidati sel sügisel Dplays, tõstatati küsimusi õnnetuse tegeliku kulu kohta. Tuukrid filmisid dokumentaalfilmi jaoks varem avastamata auku laeva keres, vahendab SVT Nyheter.

Mitu Rootsi erakonda, sealhulgas Rootsi Demokraadid ja kristlikud demokraadid, on nõudnud uusi sukeldumisi laeva vraki juurde. Ka Eesti on nõudnud uusi sukeldumisi ja tahab need läbi viia enne suve.

Rootsi prokuratuur teatas täna pressiteates, et rahvusvaheliste ja organiseeritud kuritegude prokurör on saanud taotluse selle juhtumi ülevaatamiseks.

„Ma olen selle juhtumi vastu võtnud ja tutvun nüüd sellega. Saabunud taotluses viidatakse andmetele selles teledokumentaalis, mida hiljuti näidati. Mida muud tuleb teha, enne kui ma otsustan, kas ma alustan uuesti eeluurimist või mitte, ei oska ma praegu vastata,” ütles prokurör Karolina Wieslander.

Prokuratuur teatas, et rohkem informatsiooni neil selle juhtumi kohta hetkel anda ei ole.

„Kui juhtumi kohta on uut informatsiooni, avaldatakse see uues pressiteates,” teatas prokuratuur.

Rootsi prokuratuur loobus kriminaaljuurdlusest Estonia asjas 1997. aastal. Selle otsuse ülevaatamist taotleti Rootsi peaprokuörilt ja lõpuks riigiprokurörilt, kes 1999. aastal otsustas juurdlust mitte uuesti alustada, sest kuritegu, mida eeluurimine puudutas, oli aegunud.