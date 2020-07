Rootsi professor peab riigi koroonastrateegia toetajaid usulahuks ja karjaimmuunsuse hinda liiga kalliks

Olseni sõnul on Rootsi Rahvaterviseametil pandeemiavastases võitluses puudu kujutlusvõime. Samuti on seal olnud puudu inimene, kes seaks grupi ühtse mõtteviisi kahtluse alla ja esitaks raskeid küsimusi, vahendab Yle Uutiset.

„See oli selgelt puudu, sest Rahvaterviseamet pidas koroonaepideemiat tavaliseks gripiks. Sest ta ütles: „Kõik saavad selle, nii et seda võib sama hästi põdeda,””rääkis Olsen Rootsi Raadios.

Uppsala ülikooli professor Olsen juhtis tähelepanu sellele, et koroonaviirus ei käitu nagu tavaline gripp. Selle asemel, et ta leviks ühtlaselt, tekib nakatumisahelaid ja -kobaraid. Neid on olnud haiglates, vanadekodudes, suusakeskustes ja elamupiirkondades.

Viiruse levimist oleks saanud ennetada piirkondi eraldades, rohkem testides, nakatumisi jälitades ja nakatunuid karantiini pannes.

„Karjaimmuunsuse hind läheb liiga kalliks. Liiga paljud on surnud liiga vara. Surnud viirusesse, mis ei oleks pidanud kontrollimatult levima,” ütles Olsen.

Rootsis on praegu tuvastatud ligi 80 000 nakatunut ja umbes 5700 surmajuhtumit. Viimastel nädalatel on arvud siiski langema hakanud.

Olsen avaldas imestust ka selle üle, miks ei ole Rootsis soovitatud näomaski kanda.

Olsen väitis, et näomaskid ja sümptomiteta nakatamine on olnud Rahvaterviseametis keelatud mõisted.

„Kogu maailm teab, et sümptomiteta isik võib nakatada ja see on tähtis põhjus haiguse levimiseks. Kogu maailm teab, et näomask kaitseb teisi nakatumise ees,” ütles Olsen.

Olseni arvates on nende tegurite tähelepanuta jätmine haiguse levimisele Rootsis teed sillutanud.

„Kui oleksime kasutanud näomaske, võiksime olla nüüd oma ühiskonda avamas ja pääseksime Euroopasse. Esimest korda pärast 30-aastast sõda ei vaadata meie peale Euroopas hästi. See on väga kummaline olukord Rootsi ja rootslaste enesepildi jaoks,” märkis Olsen.

Olseni sõnul sai ta Hiinas levivast uuest viirusest teada jaanuaris Vahemerel puhkusel olles. Pea samal ajal oli samas kohas ka Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell.

„Ma ei olnud alguses väga mures. Mõtlesin, et see on väike haiguspuhang, millega hiinlased hakkama saavad,” ütles Tegnell kuu aega tagasi.