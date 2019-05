Rootsi politsei leevendab ränka personalikriisi, laenates töötajaid Eestist

Tehniliste tõendite, näiteks sõrmejälgede uurimine võib võtta nii kaua aega, et kriminaaljuurdlused võivad Rootsis mitmeks kuuks seisma jääda. Üks põhjustest on NFC personalipuudus.

Varem on Expressen teatanud, et kinni peetud röövides kahtlustatud jätkavad röövimist NFC aeglase töö tõttu. Samuti on olnud suur risk, et kahtlustatavad otsivad ajal, kui viibivad vabaduses, üles oma ohvrid.

Nüüd teatab Expressen, et NFC püüab kriisi lahendada Eestist personali laenates.

„See peab paika, et NFC-l on koostöö Eesti kriminalistikalaboriga, et kaasata rohkem personaliressursse NFC bioloogiasektsiooni,” ütles Rootsi politsei esindaja Victor Högberg.

Högbergi sõnul aitab eestlaste laenamine kaasa ka teadmiste vahetusele Rootsi ja Eesti politsei vahel.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul sai kõik alguse ühest konverentsist, kus selgus, et Eestis on võimekus selles vallas palju suurem kui on juhtumeid, mida uurida.

NFC, mis on juba ammu püüdnud oma tegevust efektiivsemaks muuta, mõtles alguses juhtumeid Eestisse uurida saata, aga seda ei saanud salastatuse kaalutlustel teha.

Selle asemel otsustati laenata Eestist töötajaid, kes õppivad Rootsi protseduure ja on samal ajal täiendav personaliressurss.

Politseinike puudus on Rootsis nii suur, et politseinike ametiühing tegi hiljuti valitsusele ettepaneku uurida politseinike Norrast värbamise võimalust.

NFC-s hakkavad laenatud eestlased töötama Rootsi juhtumitega.