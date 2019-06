Rootsi politsei avaldas uue probleemsete piirkondade nimekirja

NOA luureüksuse juht Linda Staaf ütles, et põhjus, miks piirkondi on nimekirjas kustutatud, on see, et kurjategijatel ei ole seal enam mõju, mis on põhikriteerium piirkonna probleemseks nimetamiseks.

„Võrreldes 2017. aastaga näeme me üldiselt positiivseid trende. On mõningaid piirkondi negatiivsete trendidega, aga üldine pilt on positiivsem, kui oli paar aastat tagasi,” ütles Staaf. „Üks asi on see, et politsei saab paremini oma tööd teha ja teine see, et me võime öelda, et elanikud on rohkem valmis meile rääkima, mida nad näevad ja kuulevad.”

Uus piirkond probleemsete hulgas on Storvreten Tumba omavalitsuses.

Piirkondade koguarv nimekirjas kahanes seega 61-lt 60-le. 2015. aastal oli esimeses nimekirjas 53 piirkonda.

Kolm piirkonda, mis olid varem probleemsed, muutusid nüüd riskipiirkondadeks. Need on Fornhöjden ja Hovsjö Södertäljes ning Rissne/Hallonbergen Sundbybergis.

Kuigi rahvusvaheline meedia räägib, et Rootsis on niinimetatud „no-go zone’e”, on politsei ja muud teenistused selle vastu, väites, et probleemsetes piirkondades on tegelikult politsei kohalolek suurem.

Hädaabiteenistused kohandavad tihti oma käitumist näiteks tagades, et neil on olemas korralik toetus, sisenedes piirkondadesse alternatiivseid teid mööda või tagurdades sinna sisse, et vajaduse korral kiiresti lahkuda saaks. Hädaabiteenistusi on ähvardatud, loobitud kividega ja nende sõidukite kallal vandaalitsetud.

Rootsi 22 eriti probleemset piirkonda politsei 2019. aasta raporti järgi:

Vivalla, Örebro

Gottsunda, Uppsala

Alby, Botkyrka

Fittja, Botkyrka

Hallunda/Norsborg, Botkyrka

Husby, Stockholm

Rinkeby/Tensta, Stockholm

Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Araby, Växjö

Karlslund, Landskrona

Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö

Rosengård Amiralsgatanist lõunas, Malmö

Södra Sofielund (Seved), Malmö

Bergsjön, Göteborg

Biskopsgården, Göteborg

Hammarkullen, Göteborg

Hjällbo, Göteborg

Lövgärdet, Göteborg

Tynnered/Grevgården/Opaltorget, Västra Frölunda

Hässleholmen/Hulta, Borås

Norrby, Borås

Skäggetorp, Linköping