Rootsi peaminister Löfven tahab natsiorganisatsioonid keelustada

„On häbiväärne, et ajaloo põhjakiht tõstab oma inetut pead ka tänasel päeval,” ütles Löfven oma kõnes Põhja-Rootsis Umeås, viidates neonatsliku organisatsiooni Põhjamaade Vastupanuliikumine (NMR) 1. mai marssidele, vahendab The Local.

„Natsism tuleb matta ajaloo surnuaiale,” lisas Löfven.

Pärast varasemaid NMR-i demonstratsioone andis Rootsi valitsus korralduse uurida võimalust keelata teatud sümbolid, lipud ja muud esemed, mis on natsiorganisatsioonidega seotud. Löfven ütles aga, et tahab minna sammu kaugemale ja keelata natsiorganisatsioonid täielikult, ning loodab, et selle muudab võimalikuks uus valitsuse juurdlus.

„Demokraatlik ühiskond peab ennast kaitsma. Me ei saa lihtsalt pealt vaadata, kui ebademokraatlikud jõud kasutavad demokraatiat demokraatia hävitamiseks,” ütles Löfven.

Löfven ütles, et usub, et selline keeld ei ole kokkusobimatu Rootsi põhiseadusega, mis tagab sõnavabaduse, ja ta tahab natsiorganisatsioonid keelata oma selle ametiaja jooksul.

Eile kogunesid sajad vastumeeleavaldajad segama NMR-i üritust Göteborgist põhjas Kungälvis. Vahistati kokku 18 inimest.