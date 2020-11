Rootsi peaminister: kohtuge ainult nendega, kellega koos elate

Oma kõnes andis ta rahvale soovitusi, vahendavad Iltalehti ja Yle.

"Kõik peavad tegema rohkem. See sõltub sinust ja minust, nii et kuula soovitusi. Kohtuge ainult nendega, kellega te koos elate. Kui elate üksi, valige üks kuni kaks sõpra, kellega kokku puutute. Kuid hoidke siiski distantsi. Kui olete tööandja, andke töötajale võimalus kodus töötada," ütles Löfven.

Ta meenutas, et Rootsis on koroonaviiruse põhjustatud haigusesse COVID-19 surnud juba 6000 inimest.

"Pidage meeles, et nende surmajuhtumite korral on kelleltki võetud kallis vanem, kallis laps või armastud sõber," sõnas Löfven.

Ta kordas, et nakkuskõver on juba allapoole pööratud.

"Me tegime seda kevadel. Võtsime vastutuse, võtsime vastutuse Rootsi eest. Kaitsesime ennast, oma lähedasi ja inimesi, keda me ei tundnud. Tegime seda koos. See on meie tugevus, Rootsi tugevus. Kuid nüüd, sügisel on paljud olnud hooletud," rääkis Löfven.

Rootsis on koroonaviirusega nakatunud 208 295 inimest. Nakatunute arv on alates suvest järsult tõusma hakanud. Neljapäeval teatati 6243 uuest juhtumist.

Rootsi keelab saabuva nädala teisipäevast enam kui kaheksa inimese avalikud kogunemised. Sama piirang on soovitatav ka kõigil eraviisilistel puhkudel.

Muudatus on oluliselt karmim võrreldes varasema kogunemispiiranguga, mis keelas üritused enam kui 50 inimesele. Uus reegel kehtib vähemalt jõululaupäevani.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!