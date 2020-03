Rootsi peaminister esines harukordse telepöördumisega rahva poole: elu, tervis ja töökohad on ohus

Löfveni sõnul võidakse piiranguid kehtestada lühikese etteteatamisajaga ja need võivad segada inimeste igapäevaelu varasemast rohkem, vahendab Yle Uutiset.

„Elus tuleb ette hetki, kui olete sunnitud tegema ohverdusi mitte ainult enese, vaid ka meie keskkonna, kaasinimeste ja riigi heaks. Selline hetk on praegu,“ lausus Löfven.

„Elu, tervis ja töökohad on ohus,“ lisas peaminister.

Siiski ei teinud Löfven teatavaks uusi, kohe kehtima hakkavaid meetmeid.

Ta nõudis koroonaviiruse tingimustes vastutust üksikisikutelt.

„Meist igaühel on vastutus takistada naktumiste levimist, kaitsta eakaid ja teisi riskigruppidesse kuulujaid,“ ütles Löfven.

Löfven ütles ka, et mõistab eakate ja riskigruppides olijate kogetavat frustratsiooni praeguses olukorras. Ta rõhutas siiski, et võimude juhiste järgimine on igaühe kohus.

Löfveni viieminutilise kõne vahendas Rootsi Televisioon SVT.

Peaministri otsekõne rahvale on Rootsis väga erakordne. Eelmisel korral pidas peaminister telekõne rahvale 2003. aastal, kui mõrvati välisminister Anna Lindh.

Sellest eelmine telepöördumine toimus 1992. aastal, kui tegutses Lasermehena tuntud sisserändajaid tapnud mõrvar John Ausonius.

Rootsis on koroonaviirusesse surnute arv kasvanud 21-ni. Nakatunuid on ametlikult 1906. Nakatunuid on Rootsi kõikides läänides.

