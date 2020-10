Rootsi peaminister 1994 Carl Bildt: Estonia huku põhjus on vaieldamatu

Bildt kirjutas Twitteris, et ta ei usu uude teooriasse, et Rootsi allveelaev Estoniaga kokku põrkas.

„Loomulikult on tark lasta ekspertidel hinnata kogu uut informatsiooni Estonia ümber. Aga on vaieldamatu, et ta uppus pärast seda, kui sõitis liiga kiire käiguga äärmuslikul merel, ning vöörivisiir purunes, mis täitis laeva veega. Kas ta põrkas samal ajal kokku allveelaevaga? Ma kahtlen – las eksperdid uurivad,” kirjutas Bildt.

Självfallet klokt att låta experter värdera all ny information kring Estonia. Men obestritt att hon sjönk efter att ha gått i för hög fart i extrem sjö och bogvisiret slets av vilket vattenfyllde fartyget. Kolliderade hon samtidigt med en ubåt? Jag tvivlar - låt experter granska. — Carl Bildt (@CBildt) October 1, 2020