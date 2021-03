Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell: suvel suurüritusi ei toimu, vältima peaks ka reisimist

Tegnell ütles Aftonbladetile, et kõigi eelduste kohaselt jääb ka suvekuudel kehtima nõue, mille kohaselt võib kogunemistel, sh teatrietendustel, kontsertidel ja pulmades osaleda maksimaalselt 50 inimest.

"Tuleb tõdeda, et kõik oleneb nakkuse leviku olukorrast. Kui epideemia langeb väga madalale tasemele, siis on piirangute leevendused võimalikud. Kui aga epideemia püsib samal või kõrgemal tasemel, oleks need mõeldamatud," leidis Tegnell.

Tema sõnul ei näi ka, et suurüritusi saaks korraldada sügisel, vaid pigem alles 2022. aasta suvel.

Tegnelli sõnul saab siiski ka tänavu suvel kergemini hingata, ent välismaale reisimine on endiselt väga vaevaline, sest paljudes riikides tuleb jääda karantiini ja/või esitada tõend vaktsineerimise või negatiivse koroonatesti kohta. "Ma ise lükkaks reisid edasi," märkis Tegnell, soovitades inimestel oodata, kuni suurem osa elanikkonnast on vaktsineeritud.