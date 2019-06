Rootsi paar hoidis oma lapsi üheksa aastat eraldatuses

Ajalehe Sydsvenskan artiklisarja järgi viidi paari viiest lapsest neli eelmise aasta augustis nende juurest minema pärast sotsiaalteenistuse külaskäiku nende Skånes Ystadi lähedal külas asuvasse majja, vahendab The Local.

Lapsed vanuses 10-16 aastat olid sotsiaalsete oskusteta ning neil puudusid põhilised lugemis-, kirjutamis ja arvutamisoskused. Paistis ka, et nad ei teadnud, kuidas kasutada raha, kuidas siduda kingapaelu või käia tualetis, teatas sotsiaalteenistuse allikas Sydsvenskanile.

Arsti läbivaatuse järel selgus, et lastel on nõrk tasakaalutunne ja jalgades puudus jõud, mis viitab sellele, et nad ei olnud saanud end kogu lapsepõlve jooksul piisavalt liigutada.

Vanimal lapsel, kes on praegu 19-aastane, lubati vanemate juurde jääda.

Kohaliku haridusameti juhi Dennis Hjelmströmi sõnul väitsid vanemad, et perekond rändab ringi ja lapsed said interneti kaudu haridust USA-s asuvast koolist. Kohalik omavalitsus jäi selle väitega rahule kuni eelmise aastani, kui otsustas seda kontrollida.

„Vanemate selgitus on pikk, sõnarohke ja üksikasjalik. Seda tundus veidi liiga palju olevat,” ütles Hjelmström ajalehele Expressen. „Ma saatsin direktorile USA-sse e-kirja ja ei kulunud palju aega, et avastada, et lapsed ei ole kunagi seal olnud.”

Samal õhtul otsustas Hjelmström kontrollida koduteel perekonna kodu ja nägi, et kuigi see näis mahajäetuna, olid välja tõstetud värsked prügikotid, mis ootasid äraviimist. Naaber ütles talle, et oli kuulnud laste hääli, aga ei olnud neid kunagi näinud.