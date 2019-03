Rootsi õppusel hukkus naissõdur, kellest sõitis üle jalaväe lahingumasin

Överkalixi lähedal juhtunud õnnetusega on seotud ainult Rootsi personal.

Õnnetuskohal andis kannatanule abi Rootsi kaitseväe oma meditsiinipersonal ning kohale kutsuti ka kiirabi ja politsei.

Hukkus 1977. aastal sündinud Jämtlandist pärit naine, kes kuulus Rootsi 145. kodukaitse luurekompaniisse.

„Juhtunud on halvim. Kamraad kaitseväes on maksnud ülimat hinda ning minu mõtted on tema lähedaste ja sõpradega üksuses,” ütles õppuse juht, kolonel Stefan Smedman.

Õnnetust uurivad politsei ja Rootsi kaitsevägi.

Jalaväe lahingumasin sisenes männisalusse, kuhu oli varjunud kodukaitse luuregrupp, mis jälgis vastast. Kui masin sallu sisenes kuuldi sõduri karjeid ja saadi aru, et midagi on valesti. Avastati, et jalaväe lahingumasin oli sõitnud telgi peale, mille sees oli sõdur.

Sõdur oli raskelt vigastatud ja arst tunnistas ta surnuks kohapeal kell 1.30.