Rootsi opositsioon tahab valitsuselt Estonia asjus aru pärida ja kutsub mitte kahjustama suhteid Eestiga

„Ma palun, et nad kutsutaks, et me saaksime faktid lauale. Me peame teada saama, mis on toimunud, kuidas valitsus sellesse suhtub ja kuidas kavatsetakse sellega edasi tegeleda,” ütles liberaalide esindaja Riksdagi transpordikomitees Helena Gellerman, vahendab Aftonbladet.

Gellerman ütles, et Estonia katastroof on nii suur asi, et Riksdagi tuleb igal juhul arengutest informeerida.

„See on suur trauma paljude inimeste jaoks ja film tekitab väga palju spekulatsioone. Seega on tähtis, et tuleks uurimine. Muidu riskitakse haavade uuesti lahti rebimisega,” ütles Gellerman.

See, et Eesti endistelt valitsusametnikelt on tulnud süüdistusi kinnimätsimise kohta Rootsis, teravdab olukorda veelgi, märkis Gellerman.

„Kui nende süüdistuste ja spekulatsioonide taga, et selle põhjustas teine alus, peaks midagi olema, on asi väga tõsine. Seetõttu on tähtis, et tuleb sõltumatu uurimine selle kohta, mis selle taga on,” ütles Gellerman.

Moderaatide välispoliitikaalane kõneisik Hans Wallmark nõudis „valitsuselt adekvaatset informatsiooni”.

„See on tragöödia ja lein, mis ühendab omavahel kolme riiki. Seega on tähtis, et suhetes nendega hoitaks ka võimet üksteist kuulata ja võtta omaks, mis tehakse,” ütles Wallmark, kes soovib samuti uut uurimist augu kohta Estonia keres.

„Need on üsna märkimisväärsed ja tõsised seisukohad Rootsi suunas. Seega on Rootsil põhjust mõelda, kuidas see mõjutab suhteid Eestiga. Peab olema Rootsi valitsuse absoluutne ambitsioon, et naaberriikidega nagu Soome ja Eesti oleks head avatud ja usalduslikud suhted,” lausus Wallmark.