Rootsi opositsioon pärib valitsuselt aru relvade kohta Estonial, soovitakse hauarahu tühistamist

Kristlike demokraatide kaitsepoliitika kõneisik Mikael Oscarsson esitas eile pärastlõunal taotluse Estonia asjus parlamendidebati pidamiseks siseminister Dambergiga, vahendab Aftonbladet.

„Kas sõjalistel transportidel, mida on pikka aega saladuses hoitud, on mingit tähtsust Estonia uppumise juures?” esitas Oscarsson küsimuse.

Oscarsson tahab, et valitsus alustaks kohe läbipaistvat uurimist mitte ainult augu kohta laeva keres, vaid ka sõjaliste vedude kohta parvlaeval ja selle kohta, mida Rootsi valitsus tegelikult teadis.

„Kas pole usutavam, et Rootsi valitsus sai informatsiooni sõjaliste transportide kohta tegelikult kohe pärast õnnetust? Kas see võib sellisel juhul selgitada otsust laeva ja hukkunuid mitte üles tõsta, sukeldusmiskeeldu ja ettepanekut laev tsemendiga katta?” küsis Oscarsson.

Oscarsson usub, et hauarahu tuleks tühistada, et laevavrakki saaks uurida.

„Hauarahu ei saa olla meie jaoks takistuseks nendele küsimustele vastuste saamisele. Nüüd peab tulema uurimine, mis hõlmab sukeldumisoperatsioone koos täieliku ühiskonna ja meedia teavitamisega, aga ka uurimist selle kohta, millal sai valitsus teada tundlikust lastist pardal ja kuidas see mõjutas otsust ülestõstmise küsimuses,” ütles Oscarsson.

Oscarsson leiab, et uurimine tuleb läbi viia hukkunute omaste jaoks, aga ka vandenõuteooriate ümberlükkamiseks.

„See, et Rootsi ei suuda anda vastuseid, tekitab vandenõuteoreetikute eldoraado. Valitsus peab kaardid lauale panema selle kohta, mida ta sellest sõjalisest transpordist teab,” ütles Oscarsson.

Eile sai teatavaks, et ka välisministeerium kutsutakse neljapäeval parlamendi väliskomiteesse aru andma. Seda nõudsid nii Rootsi Demokraadid kui ka moderaadid.

„Ma leian, et välisminister Ann Linde peab vastama selle kohta, kuidas tema arvab, kas uurimine peab aset leidma. Ma arvan ka, et vastuoluline rääkida uute andmete hindamisest samal ajal, kui kinnitatakse, et jäädakse kindlaks avariikomisjoni lõppraportile. See on kummaline,” ütles Rootsi Demokraatide välispoliitika kõneisik Björn Söder.