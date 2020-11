Rootsi muutis kurssi ja otsustas piiranguid karmistada

Valitsusjuht tõdes, et olukord on tõsine ja „arengud liiguvad vales suunas”, teatades uuest määrusest, mille kohaselt ei tohi edaspidi avalikel kogunemistel osaleda rohkem kui kaheksa inimest varasema 50 asemel, vahendab ajaleht The Financial Times.

„Tegemist on selge ja terava signaaliga kõigile meie elanikele sellest, milline saab olema tulevik,” ütles Löfven pressikonverentsil. „Ärge minge spordisaalidesse, ärge minge raamatukogudesse, ärge korraldage õhtusööke ega pidusid - jätke need ära!”

Ta nimetas suurte avalike kogunemiste keeldu „uueks normaalsuseks” ja lisas: „Nõuanded ja soovitused suutsid kevadel viia tulemusteni, kuid nüüd on nende täitmine leigem. Nüüd on nakatumise kõvera allapoole toomiseks tarvis pigem keelde”

„Tegemist on katseperioodiga,” hoiatas Löfven korduvalt. „See, kuidas me sellega toime tuleme, sõltub sinu ja minu valikutest iga päev, iga tund, iga hetk. Nii et tehke õige valik iseenda, ühiskonna ja Rootsi nimel.”

Uus keeld kehtib avalike koosviibimiste, nagu kontsertide, loengute ja teatrietenduste, ent mitte erakogunemiste kohta. Valitsus keelas juba eelmisel nädalal alkoholi müümise pärast kella 22 ning soovitas vältida ühistranspordiga sõitmist ja kaupluste külastamist pea terves riigis.

Rootsi strateegia koroonaviirusega võitlemisel pälvis kevadel maailmas laialdaselt tähelepanu, sest valitsus eelistas erinevalt teistest Euroopa riikidest karmide piirangute asemel toetuda inimeste valmidusele järgida soovitusi nagu pesta käsi, hoida kaugust ja töötada kodust.

Juhtumite arv 100 000 elaniku kohta on aga Rootsis kümme korda kõrgem kui Soomes ja neli korda kõrgem kui Norras. Haiglaravile toimetatute näitaja oli ka eelmisel nädalal kõrgem kui üheski teises Euroopa riigis.

Ajalehe Financial Times küsimusele, miks valitsus ei ole otsustanud siiski riiki lukku panna, vastas Löfven, et nad „ei usu majanduse täielikku sulgemisse”. „Usume, et võetud meetmed on asjakohased,” lausus ta.