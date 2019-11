Rootsi meedia: Helsingisse suunduv reisilaev sõitis Stockholmi lähistel karile

Laev oli teel Stockholmist Helsingisse, kust sõitnuks omakorda edasi Venemaale Peterburi. Pardal on üle 1000 inimese.

Õnnetus juhtus Lidingö vallas vahetult ranniku lähistel. Helsingin Sanomate andmetel on kohast, kus laev karile sõitis, maani kõigest paarsada meetrit.

Rootsi päästeteenistusest öeldi meediale, et laeval oli elektrikatkestus. Kohapeal on nii merevalve, päästjad kui politsei. Kinnitatakse, et olukord on kontrolli all. Vigastatuid pole.

Sündmuskohale jõudis ka puksiirlaev, mis tõmbas Anastasia karilt lahti. See veetakse nüüd tagasi Stockholmi sadamasse.

Princess Anastasia ehitati 1986. aastal. See on 177 meetrit pikk ja 33 meetrit lai. Alus mahutab kuni 2500 reisijat.

Antud laevaga saab Peterburi sõita ka Eestist Tallinnast. Järgmine kord peaks Anastasia siia jõudma tuleval esmaspäeval ning suunduma edasi Stockholmi, Helsingisse ja Peterburi.