Rootsi leht: Stockholmi piirkonnas hoidis ema poega 30 aastat korteris vangis

Politseid teavitas sugulane, kui ema parajasti kodus ei olnud. Kiirabi viis mehe haiglasse, kirjutab ajaleht Aftonbladet.

Haiglasse toodud mehel olid üle kogu keha haavandid, tema kõne oli alaarenenud ja tal puudusid suust kõik hambad. Aftonbladeti andmetel hoidis ema teda luku taga ligi 30 aastat.

Mees leiti tugevalt alatoitununa, mädaste haavanditega põrandal tekil lamamas. Teadete kohaselt oli korter nii segamini ja asju täis, et seal olid ringi liikumiseks vaid kitsad käigud. Tekk, millel mees lamas, oli tema magamiskoht. Haiglasse saabudes viidi mees kohe operatsioonile.

Mitmed allikad ütlesid Aftonbladetile, et ema oli ühe varasema juhtumi tõttu perekonnas ülikaitsev ja võttis poisi juba varases teismeeas koolist ära. Sugulane kahtlustab, et teda on sellest ajast kodus hoitud.

Stockholmi politsei esindaja Towe Hägg kinnitas, et käimas on eeluurimine.

„See, mida ma saan öelda, on, et me uurime ebaseaduslikku vabadusevõtmist Stockholmi regioonis. Juurdluse ja asjassepuutuvate inimeste huvides saan ma täna õhtul öelda ainult seda,” ütles Hägg.