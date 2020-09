Rootsi leht: peaministrite Löfveni ja Ratase vahel jõuti üksmeelele, et uusi andmeid Estonia kohta uurivad eksperdid

„See oli hea kohtumine,” ütles Löfveni pressiesindaja Gösta Brunnander Expressenile.

Rootsi siseminister Mikael Damberg arvab aga, et üldist debatti iseloomustvad nüüd „metsikud spekulatsioonid”.

Eesti poolelt on esitatud nõudmisi viia läbi uus tehniline juurdlus Estonia kohta ja peaminister Ratas on olnud selles osas juhtiv jõud, aga ta astus pärast vestlust Löfveniga sammu tagasi, kirjutab Expressen Rootsi sotsiaaldemokraatidele viidates.

„Teisipäeval (eelmisel nädalal) kohtusid peaminister (Löfven) ja Ratas lõunasöögil Sagerskas (Rootsi peaministri residents - toim), kus Estonia küsimust arutati,” ütles Brunnander. „Eile õhtul rääkis peaminister peaminister Jüri Ratasega uuesti. Jõuti järeldusele, et tee kohta edasi valitseb üksmeel. Mis tähendab, et me laseme vastavatel ekspertametkondadel uusi andmeid vaadata ja analüüsida.”

Seni pole aga informatsiooni selle kohta, kuidas suhtub Rootsi uutesse sukeldumistesse, mida on nõudnud ka Estonia katastroofi ohvrite lähedased.

Rootsi siseminister Damberg viitas samuti ekspertametkondadele.

Siiski kommenteeris Damberg Eesti endise peaprokuröri ja Estonia katastroofi uurimiskomisjoni juhi Margus Kurmi väidet, et Estoniaga põrkas kokku Rootsi allveelaev.

„Ma usun, et selles olukorras peaks olema ettevaatlik spekulatsioonide esitamisega. Ma pigem ei tahaks seda kommenteerida, sest see võib olukorda veelgi pingestada. Ma usun, et diskussiooni tuleb hoida nii tõsisena, kui vähegi võimalik, peab kuulama neid, kes on selle valdkonna eksperdid,” ütles Damberg.