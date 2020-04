Rootsi kuningas kutsus vastutustundlikkusele ja isetusele, enne seda oli peaminister hoiatanud tuhandete surmade eest

Kuningas esines eile õhtul Sörmlandis asuvast Stenhammari lossist, kus ta on koos kuningannaga viibinud juba mõnda aega, vahendab SVT Nyheter.

„Alanud on tsiviilmobiliseerimine. Ma mõtlen peamiselt tervishoidu ja haigete ravi. Seal töötavad nüüd töötajad ja vabatahtlikud koos, et päästa nii palju elusid kui võimalik. See on suur ülesanne. See nõuab julgust. Ja see hakkab nõudma vastupidavust. Kõigile teile, kes te osalete selles tähtsas töös, tahaksin ma edastada oma sügava tänu,“ ütles kuningas.

Kuningas rääkis ka sellest, kuidas pandeemia annab löögi Rootsi ettevõtetele, töökohtadele ja kogu majandusele.

Carl XVI Gustaf tuletas veel meelde ohverdusi, mida tuleb teha lihavõtete ajal.

„Minu ja paljude jaoks meie maal on lihavõtted tähtis ja pikalt oodatud püha. See on aeg, kui meelsasti reisitakse ja veedetakse võib-olla aega lähedaste ja sõpradega. Paljud lähevad kirikusse. Aga osa sellest ei ole nende lihavõtete ajal võimalik. Sellega peame me leppima. Me peame järele mõtlema, olema valmis koju jääma,“ ütles kuningas. „See võib olla igav. Aga tuleb uusi lihavõtteid! Enamiku jaoks meist on kõigest hoolimata tegemist üsna väikeste ohverdustega. Eriti kui võrrelda ennast tõsiselt haigeks jäämise, sõbra või perekonnaliikme kaotamisega. Ma mõtlen täna eriti kõigi laste peale meie maal, kellel on oht kaotada vanavanemad. Ja kaotada see turvalisus ja kogemused, mida nemad võivad pakkuda.“

Seejärel kutsus Carl XVI Gustaf kõiki rootslasi käituma vastutustundlikult ja isetult.

„Meil on kõigil kohus oma maa ees. Igaühel meist. Kas ma mõtlesin oma kaasinimeste peale? Või seadsin ma ennast esikohale? Nende valikutega, mida me teeme täna, elame me pikka aega. Need mõjutavad paljusid,“ ütles kuningas.

Rootsi peaminister Stefan Löfven hoiatas nädalavahetusel kodanikke tuhandete surmajuhtumite eest ning 2300 arsti ja teadlast kritiseerisid riigi rahulikku lähenemist pandeemiale. Rootsis on baarid, koolid, restoranid, kontorid ja galeerid avatud ning koguneda võib kuni 50 inimest.

Arstid ja teadlased avaldasid avaliku kirja, milles kutsusid valitsust kurssi muutma. Mõned kutsusid Stockholmi isoleerima pärast 50 inimese surma Covid-19-sse ühes hooldekodus.